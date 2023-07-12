Туризм

Свыше 80% российских туристов отдохнут этим летом внутри страны

Свыше 80% российских туристов проведут отдых этим летом внутри страны. Такие данные озвучили аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия», проанализировав данные бронирований отелей и авиабилетов на срок до четырнадцати дней.

Как оказалось, 81% туристов выбрали российские отели, 8% — страны ближнего зарубежья, 11% — страны дальнего зарубежья. Популярными российскими локациями у путешественников считаются: Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва, Геленджик, Владивосток и Калининград, а также Кисловодск, Зеленоградск и Казань, пишет RuNews24.

Среди популярных зарубежных стран отмечаются Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Китай и Таиланд, а также Объединенные Арабские Эмираты и Белоруссия.

Ранее эксперты назвали самый популярный город России для отдыха в августе.