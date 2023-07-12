Туризм

Мишустин отметил рост туризма на Кавказ и Алтай

Алтай, Байкал, Кавказ и многие другие направления внутри России становятся все интереснее для туристов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

«Для туризма открывается все больше российских субъектов. Растет спрос на поездки по Кавказу, особенно в Дагестан, и отдых на Каспийском побережье. Это касается и Алтая», - указал он.

Мишустин отметил, что в прошлом году Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений, а количество путешественников, посетивших Республику Алтай, превысило 2,5 млн. «Увеличивается поток на Байкал - причем во все сезоны. В Республике Бурятия это озеро ежегодно посещает более 1 млн человек. Со стороны Иркутской области - около 2 млн», - привел статистику он.

Как считает премьер, в России есть множество удивительных по красоте мест. Традиционными точками притяжения путешественников, по его словам, являются крупные города и известные курорты. Среди них - Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская область, Приморье и Камчатка.

Мишустин констатировал, что в сложной ситуации сейчас находится Крым. Он напомнил, что правительство оказало дополнительную поддержку туристической отрасли полуострова и выделило в текущем году 2,7 млрд рублей для того, чтобы компании могли предоставить единовременные выплаты своим сотрудникам и сохранить коллективы. Мера охватит свыше 3,5 тыс. предприятий, пишет RuNews24.

«Надо и дальше работать над тем, чтобы отечественная туриндустрия развивалась. И люди могли комфортно и с интересом путешествовать по родной стране», - поставил задачу премьер.