Туризм

Российские путешественники стали чаще оплачивать путевки по частям

Российские путешественники стали чаще платить за путевки и авиабилеты по частям. Согласно данным, приведенных в исследовании ЮКаssы и туроператора ANEX, все больше россиян оплачивают туры и билеты на самолет по частям.

Рост оплаты такого метода в мае-июне увеличился в пять раз в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Средний чек стал большое в 2,5 раза, достигнув 134 576 рублей. Туроператор ANEX уточняет, что в основном туристы отдыхают в Турции — 77% заявок, далее идут Таиланд, Куба и Египет — 5,7% бронирований. ОАЭ и Россию выбирают 2,8% отдыхающих, оплачивающих услуги по частям.

В основном путешественники останавливаются в четырехзвездочных или пятизвездочных гостиницах с системой «все включено» в Турции, Египте и Кубе, пишет RuNews24.

По данным ЮКаssы, россияне стали чаще путешествовать на поездах и автобусах. Только в мае-июне рост оплаты таких билетов достиг 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек стал дороже на 5% и составляет 4 891 рубль.