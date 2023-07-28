Туризм

Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для российских туристов

Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Эксперт рассказала, что самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы - средняя стоимость десятидневного отдыха там составила 390 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 вошли Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысяч рублей), пишет RuNews24.

В результате такой ценовой политики, по ее словам, Турция не досчиталась российских туристов в 2023 году. Ситуацию не исправило даже появление «горящих туров» в страну, которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне, добавила Ломидзе.

В целом, по ее словам, цены на летний отдых за рубежом в этом году выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России динамика немного меньше, отметила эксперт.