Туризм

«Лидеры России» занялись вопросом развития экологического туризма в Псковской области

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. Им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной главой субъекта РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Задания регионального этапа включены в программу конкурса впервые. Их решают более трех тысяч управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

В Псковской области поставлена задача проработать пути вовлечения особо охраняемых природных территорий регионального значения в развитие экологического туризма. Над этим трудится региональная команда из восьми специалистов.

«В Псковской области развиваются разные виды туризма, но основные — это культурно-познавательный, рекреационный, событийный. Региональная команда "Лидеров России" поможет внести вклад в развитие еще одного направления — экологического туризма. Здесь далеко не все возможности реализованы. Особые охраняемые природные территории — это целый массив уникальных пространств. При грамотной проработке управленческих решений гости Псковской области смогут ближе познакомиться с уникальными природными уголками Псковщины. Для туристической сферы региона это еще одна точка роста», — прокомментировала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

В целом сеть особо охраняемых природных территорий в Псковской области насчитывает 32 объекта: 11 государственных природных зоологических заказников и 21 памятник природы. Эти пространство недостаточно интегрированы в сферу туризма, хотя потенциал их использования высокий. Команде лидеров предстоит решить несколько задач относительно одной из особо охраняемых природных территорий. В их числе — предложить комплексную систему управления пространством, а также найти баланс между развитием экологического туризма и сохранением природных особенностей.

В правительстве отметили, что развитие сферы туризма, в особенности внутреннего, — важное направление государственной политики, отдельное внимание которой уделяет президент России Владимир Путин.

«Особые охраняемые территории достойны того, чтобы их показали, раскрыли, чтобы пространства стали востребованы туристами, а не только охранялись. Концепция, предложенная "Лидерами России", позволит разработать решения на примере одной территории с возможностью масштабирования опыта», — отметил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

По итогам оценки специалистами перспективные решения могут быть реализованы на региональном уровне.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.