Туризм

Врач дала простые советы для безопасного отдыха на курорте

Отдых на курорте может улучшить настроение и укрепить здоровье, если не пренебрегать элементарными правилами, уверена терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Прежде всего нужно регулярно мыть руки, чтобы избежать заражения пищевой инфекцией, отметила она.

«Первое правило касается гигиены. Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых», – приводит слова Романенко радио Sputnik.

В жару важно соблюдать питьевой режим, однако к выбору напитков нужно относиться очень внимательно, продолжила терапевт.

«Вода должна быть чистая, питьевая. Даже если местные жители пьют воду из-под крана и у них все хорошо, человеку, который не привык к этой воде, лучше отдавать предпочтение бутилированной. Осторожность нужно проявлять и тогда, когда мы покупаем напиток на улице или в общественном месте, и туда по нашему желанию добавляют лед. Этот лед не всегда бывает приготовлен из качественной воды, и поэтому может представлять определенную опасность», – предупредила Романенко.

Летом возрастает риск воспалительных заболеваний органов дыхания из-за разницы температур на улице и в помещении, сказала врач.

«В помещениях, автомобилях, автобусах обычно работают кондиционеры. Оптимально, если температура при этом не опускается ниже 22 градусов. Но когда людей много, например, в общественном транспорте, кондиционеры настраивают на более низкую температуру. Поэтому, чтобы избежать простуды, лучше всегда носить с собой теплый платок, шарф, кофту или пиджак. Если есть возможность, лучше отойти на безопасное расстояние от работающего кондиционера. Ложиться спать с кондиционером, включенным на условные 16 градусов, опасно, это может привести к заболеваниям верхних и даже нижних дыхательных путей. Нужно следить, чтобы на приборе была установлена оптимальная температура, и чтобы поток воздуха не был направлен на спящего», – посоветовала Романенко.

С другой стороны, летом следует опасаться тепловых ударов и солнечных ожогов, добавила она.