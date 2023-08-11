Туризм

В Калининградской области планируют ввести курортный сбор

Власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, сообщает РИА Новости.

«Только сегодня буквально час назад обсуждал с Антоном Андреевичем (губернатором Калининградской области Антоном Алихановым – ред.) этот вопрос. Президент поручил сейчас разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить или не вводить курортный сбор. Сейчас ждем решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», - сказал Ермак в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».

«Наши базовые цифры – это 100 рублей в день, начиная со второго дня пребывания в Калининградской области. Мы рассчитываем, что даже с учетом того, что большое количество льготных категорий будет, все равно у Калининградской области получится еще больше заработать на туристах, в том числе и при помощи курортного сбора. Ввести мы его планируем, если получится, со следующего года», - добавил Ермак.

Он уточнил, что от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий, включая, в частности, участников культурных проектов и членов спортивных делегаций.

По словам Ермака, региональные власти прогнозируют, что в 2023 году Калининградскую область посетят более 2 миллионов туристов.