В Калининградской области планируют ввести курортный сбор

Власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, сообщает РИА Новости.
«Только сегодня буквально час назад обсуждал с Антоном Андреевичем (губернатором Калининградской области Антоном Алихановым – ред.) этот вопрос. Президент поручил сейчас разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить или не вводить курортный сбор. Сейчас ждем решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», - сказал Ермак в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий, включая, в частности, участников культурных проектов и членов спортивных делегаций.
По словам Ермака, региональные власти прогнозируют, что в 2023 году Калининградскую область посетят более 2 миллионов туристов.