Туризм

Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней

Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для российских туристов. Теперь вместо 15 дней туристы могут пробыть во Вьетнаме до 45 дней, не оформляя визу.

По данным местного портала «Политика и законодательство», также до 45 дней вне зависимости от типа паспорта и цели пребывания во Вьетнаме смогут пробыть туристы из Белоруссии и еще 11 стран Европы и Азии. Кроме того, вместо 30 дней туристы смогут оставаться во Вьетнаме до 90 дней по электронной визе. Более того, допускается многократный въезд.

По мнению властей страны, новые правила привлекут на курорты больше туристов, пишет RuNews24.