Туризм

Туристы из Пскова смогут путешествовать по Калининградской области с аудиогидом от МТС

МТС запустила первый аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград - поселок Железнодорожный». Теперь гости региона смогут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о тридцати достопримечательностях по маршруту рельсобуса из столицы региона в старинный городок Гердауэн (поселок Железнодорожный), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба компании МТС

«По данным Big Data МТС, Калининградская область входит в десятку лидеров по приросту туристического потока. В регион приезжают гости со всей России и из-за рубежа. Поэтому уже несколько лет мы развиваем цифровых помощников МТС для путешественников – ранее мы запустили аудиогид по «кошачьему» маршруту в Зеленоградске и VR-экскурсию по Куршской Косе. Уверена, что новый бесплатный железнодорожный аудиогид до Железнодорожного приятно дополнит путешествие и увлечет туристов и жителей региона, интересующихся историей родного края», – отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

В виртуальную экскурсию вошли самые яркие эпизоды из истории региона и факты об уникальных памятниках региона. Во время путешествия слушатели на полтора часа погрузятся в историю калининградских земель, где проживали древние пруссы, воинственные тевтонцы, узнают новейшую историю этих легендарных мест.

Маршрут цифрового аудиогида МТС проходит через крупные города области Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. За время путешествия туристы проедут множество интересных мест, узнают, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидят шпили средневековых готических храмов и замков, перенесутся во времена Пруссии и могущественного Тевтонского ордена, ощутят удивительный дух этих мест, смешение культур, соседство немецкой, советской и современной истории и архитектуры. Голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более более 300 аудиокниг.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно загрузить приложение МТС Live, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Калининград-Железнодорожный» и следовать по маршруту. Для автономной работы без доступа к интернету аудиогид можно предварительно скачать на смартфон.

Туристический рельсобус курсирует из Калининграда в поселок Железнодорожный в теплое время года по выходным и праздничным дням.