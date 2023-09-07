Туризм

Пушкинские Горы вошли в подборку самых красивых мест в России осенью

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью.

Плес, Ивановская область

Привлекательность Плеса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто – двести лет назад.

Полюбоваться золотой осенью в Плесе можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать «углы» с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи.

Остановиться в Плесе туристы могут, по данным сервиса, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плеса. Средний ценник на отели там аналогичный.

Самарская лука, Самарская область

«Самарская лука» – это национальный парк в Самарской области. Здесь над Волгой возвышаются Жигулевские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель.

Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом.

Тут проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей «Самарская лука» в Жигулёвске.

По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.

Пушкиногорье, Псковская область

В окрестностях поселка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Пушкина — Михайловское. Неподалеку расположен музей-усадьба «Петровское».

В этих местах поэт работал над известными произведениями — трагедией «Борис Годунов», главами романа «Евгений Онегин», поэмой «Цыганы», а в стихах воспевал окрестные красоты.

Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые «в багрец и в золото одетые леса» и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов.

По данным сервиса, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки.

Кронштадт, Санкт-Петербург

Сейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился «Остров фортов» с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе.

Осенью меньше туристов, а море из-за ветров волнуется сильнее обычного, что производит впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков.

В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт «Риф».

По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.

Байкал, Иркутская область и Бурятия

Осенью на Байкале завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелеты снижаются. Кроме того, становится меньше комаров. Температура падает, но гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно.

Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до поселка Большие Коты. Это шесть-восемь часов неспешным шагом через несложные подъемы и спуски над самой кромкой Байкала. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере.

Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этномузей «Тальцы» и остров Ольхон. Еще можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги.

Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки.

Источник: РИА Новости