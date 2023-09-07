Туризм

Журналисты из Белоруссии оценивают туристический потенциал Псковской области

Представители туристических агентств и журналисты из Республики Беларусь прибыли в Псковскую область в рамках информационного тура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре региона.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Программу визита разработали региональный комитет по туризму и Туристский информационный центр Псковской области в рамках расширения трансграничного сотрудничества и дальнейшего развития дружественных связей между Псковской областью и Республикой Беларусь.

В первый день гости познакомились с Псковом. Сопровождала их по всем объектам директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко

Огромный интерес у туроператоров и представителей белорусских СМИ вызвали посещение Псковского кремля, осмотр башни со стеклянной стеной, прогулка по набережной реки Великой, экскурсия по историческому центру Пскова с посещением церквей и храмов, включенных в список ЮНЕСКО. Представителей туристической сферы интересовала гостиничная инфраструктура, разработка маршрутов активного и семейного отдыха.

«Это первый день пребывания наших друзей в Псковской области. Мы постарались составить программу их визита так, чтобы максимально охватить и наши объекты культурного наследия, и туристические локации, и объекты гостиничной сферы. Программа тура очень плотная, надеюсь, что наши гости останутся довольны своим путешествием, оценят масштабы туристического потенциала Псковской области и расскажут об этом дома», - отметила Лариса Семашко