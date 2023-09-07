Туризм

Псковская область в этом году получит более ста млн рублей на строительство модульных отелей

По поручению президента правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. На эти цели будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В этом году Псковская область получит 101 млн 446 тысяч рублей, в 2024 - 147 млн 900 тысяч рублей.

Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 14 сентября, в июне 2023 года на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей. «Таким образом, будет дополнительно создано свыше 8 тыс. номеров, что станет весомым стимулом для развития регионов, а у граждан к новому отпускному сезону появится ещё более широкий выбор для отдыха», – сказал глава правительства.

Обеспечить выделение дополнительного финансирования на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов правительству поручил президент по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, проходившего 14–17 июня 2023 года.