Туризм

Глава Минэкономразвития посетил Мальскую долину в Псковской области

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил работу регионального комитета по туризму в ходе посещения парка активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор парка Владимир Селиверстов провёл экскурсию по территории. Парк, расположенный в деревне Рогово Печорского района, сегодня представляет собой современный комплекс загородного отдыха с развитой инфраструктурой. Гостям парка предоставляются широкие возможности для разнообразного семейного досуга и активного отдыха.

На сегодняшний день парк полностью оснащен всем необходимым и ведет свою деятельность в нескольких направлениях: гостиничный комплекс, банный комплекс с гостевым помещением, спортивная инфраструктура, включающая веревочный парк, горнолыжный комплекс, развлекательная инфраструктура.

На территории парка расположены 11 комфортабельных домов и 3 апартаментов, а также кемпинг.

После экскурсии состоялась встреча министра экономического развития Российской Федерации и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями туриндустрии Псковской области.

«Число турпоездок по стране выросло, жители путешествуют. Важно создать как можно больше предложений, чтобы было как можно больше замечательных мест. Важно, чтобы формировался туристический сектор. Стараемся создать дополнительные возможности и сделать импульс. У вас хороший и сильный комитет по туризму. Активно всем пользуетесь. Туризм будет поддержан, никаких сомнений нет. Давайте обсудим идеи и проблемы, меры поддержки», – обратился Максим Решетников к представителями туриндустрии региона.