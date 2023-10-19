Туризм

Псков вошел в топ-10 мистических направлений для путешествий осенью

Псков вошел в топ-10 самых мистических направлений для путешествий осенью по версии российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. Перечень составляли, опираясь на городские легенды, таинственные рассказы, исторические анекдоты.

На первом месте среди таких направлений - Санкт-Петербург, на втором - Калининград с его фортами и подземельями, а на третьем - Нижний Новгород, в окрестностях которого есть озеро Светлояр, возникшее, как говорят легенды, на месте древнего Китежа.

Также в топ-10 вошли: