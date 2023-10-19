Туризм

Два новых туристических автобуса поступили в Псковскую область

Два новых автобуса марки Zhong Tong поступили в Псковскую область в рамках работы по обновлению общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Это туристические автобусы большого класса общей вместимостью 55 мест, с широким комфортным салоном и панорамными окнами.

Одно из основных отличий – пассажирские кресла расположены на максимальном межрядном расстоянии и легко регулируются. У каждого кресла свой блок с кнопкой вызова водителя, освещения, кондиционера, аудиодинамиком, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.

До конца года в регион ожидается поступление еще 10 единиц пассажирской техники разных классов. Новые автобусы будут курсировать по туристическим маршрутам на дальние расстояния.

«Благодарю вице-премьера Марата Хуснуллина, коллег из Минпромторга и Минтранса за поддержку нашего обращения», - добавил глава региона.