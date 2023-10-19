Туризм

Специалист Псковского облсовпрофа посетила здравницы Краснодарского края

Заместитель заведующего отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура приняла участие в рекламном туре осенней серии по черноморскому побережью Краснодарского края, который стартовал в Анапе 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Проверить на себе особенности отдыха в межсезонье отправились специалисты туристических агентств из разных уголков России. Путешествие длилось пять дней (Анапа - Геленджик - Туапсе - Сочи - Адлер).

«Тур закончился, он позволил познакомиться и раскрыл полную картину профсоюзных здравниц. Наталья Мандзибура готова поделиться данным опытом с членами профсоюзных организаций Псковской области», - заключили в облсовпрофе.