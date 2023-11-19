Туризм

Карту зимних пляжей составили в Сочи

В Сочи создали карту зимних пляжей, в которую входят 36 оборудованных объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Видео: Telegram-канал глава города-курорта Алексея Копайгородского

«В этом сезоне оборудовано 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения. Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Пользователи предлагают разнообразную программу - развлекательную и спортивную, в меню ресторанов и кафе на побережье местный ассортимент. Благоустроены для отдыха и пляжные территории санаториев. Составили карту зимних пляжей Сочи, в благоприятную погоду приглашаем наших жителей и гостей курорта к морю!» - отметил Копайгородский.

Сейчас в Сочи около 145 тысяч отдыхающих. «Наши зимние пляжи пользуются большой популярностью у сочинцев и туристов», - добавил глава города.

Напомним, из Пскова в Сочи можно улететь по вторникам и субботам.