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Туризм

Карту зимних пляжей составили в Сочи

19.11.2023 14:00|ПсковКомментариев: 0

В Сочи создали карту зимних пляжей, в которую входят 36 оборудованных объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Видео: Telegram-канал глава города-курорта Алексея Копайгородского

«В этом сезоне оборудовано 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения. Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Пользователи предлагают разнообразную программу - развлекательную и спортивную, в меню ресторанов и кафе на побережье местный ассортимент. Благоустроены для отдыха и пляжные территории санаториев. Составили карту зимних пляжей Сочи, в благоприятную погоду приглашаем наших жителей и гостей курорта к морю!» - отметил Копайгородский.

Сейчас в Сочи около 145 тысяч отдыхающих. «Наши зимние пляжи пользуются большой популярностью у сочинцев и туристов», - добавил глава города. 

Напомним, из Пскова в Сочи можно улететь по вторникам и субботам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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