Туризм

Новый выпуск телепрограммы «Непутевые заметки» посвящен Псковщине

Новый выпуск программы «Непутевые заметки» на Первом канале посвящен достопримечательностям Псковской области.

Скриншот из выпуска программы «Непутевые заметки» от 19 ноября

«(Ведущий) Дмитрий Крылов приглашает в путешествие по городам Псковщины. Вместе со съемочной группой зрители посетят городок Себеж — родину актера Зиновия Гердта, — город Остров с его знаменитыми мостами, самый северный в Псковской области город Гдов и древние Великие Луки, полюбуются на Чудское озеро и проедут по региону Причудье, а также увидят другие достопримечательности этого древнего края», - говорится в анонсе выпуска.

Посмотреть новые «Непутевые заметки» можно по ссылке.