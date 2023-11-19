Туризм

Жителей Псковской области приглашают к участию в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны. Жители Псковской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подать заявку на участие можно до конца 2023 года.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Всего с 2019 года к проекту присоединились более 100 тысяч человек из 88 регионов России и 29 иностранных государств, 30% из которых — представители молодежи.

За три сезона заявки на главный туристический конкурс страны «Мастера гостеприимства» подали 116 жителей Псковской области, 4 человека стали финалистами и 3 объявлены победителями.

«Дорогие друзья! Проект „Мастера гостеприимства“ платформы „Россия — страна возможностей“ даст вам возможность почувствовать себя уверенно, проявляться ярко, дарить поддержку и получать знания в своей любимой отрасли гостеприимства! С семьей мастеров гостеприимства все по плечу, присоединяйтесь!» — отметила посол гостеприимства Псковской области, руководитель гостевого дома с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад» Анастасия Князькова.

За годы реализации кадровый конкурс масштабировался в крупнейший туристический проект страны с разными направлениями развития участников и огромным сообществом специалистов индустрии гостеприимства.

Подать заявку в 4 сезон главного туристического проекта страны и другие направления проекта «Мастера гостеприимства» можно на сайте welcomecup.rsv.ru до конца 2023 года.

Партнеры проекта «Мастера гостеприимства» — Министерство экономического развития РФ, ООО «Мантера-Групп», корпорация «Туризм. РФ», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество, брендинговое агентство ENDY и другие.

Главная цель проекта — поиск и поддержка профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства и заинтересованной молодежи, кадровое обеспечение туристической отрасли.