Туризм

Более 700 тысяч человек посетили «Михайловское» с начала года

Около 726 тысяч человек посетили «Михайловское» с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

«В этом году мы приняли больше посетителей, чем в прошлом. Вместо 600 590 человек в этом году у нас 726. Хотя год ещё не закончился, поэтому эта цифра вырастет. Цифры сравнимы с лучшими временами в советские годы, когда музей-заповедник был столь же посещаемым, любимым, и о нём знали практически все», - сказал директор музея Георгий Василевич.

Порядка 135 000 человек составили дети до 14 лет. В прошлом году их было 100 115. По бесплатным билетам для льготных категорий музей посетили 198 694 человека.

«Это забота о тех категориях наших посетителей, которые имеют право и должны посещать музей, с нашей точки зрения, бесплатно. Это дети, у которых нет Пушкинской карты, инвалиды, военнослужащие, которые поступают в разные части Псковской области на службу, семьи тех, кто защищает нашу страну в специальной военной операции, частично паломники, которые приезжают издалека и у которых по понятным причинам не так много средств на то, чтобы добраться до монастыря и посетить Пушкинский заповедник», - уточнил Георгий Василевич.

Однако, директор музея добавил, что в этом году музей заработал на 10 млн рублей больше, чем в том.

«Это около 70 млн рублей, но львиная доля из этого идёт на повышение заработной платы, чтобы удержать специалистов, которые составляют, может быть, самое большое богатство музея. Есть множество работ, которые хотелось бы, чтобы финансировались лучше. Думаю, об этом будет идти разговор в декабре в Министерстве культуры, где мы защищаем не только бюджет, но и отстаиваем принципиальные позиции», - заключил он.