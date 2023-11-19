Туризм

Без_мятежный Дагестан

Конец теплого сентября в этом году запомнился псковичам жарким, темпераментным и очень вкусным Фестивалем плова в Острове. Тогда каждый гость смог прикоснуться к дагестанской культуре и открыть для себя новые грани невероятно колоритной республики.

К сожалению, месяцем позже юг России содрогнулся от непредсказуемого события с ярким политическим окрасом — в Махачкале начались антисемитские беспорядки. Это событие, вскоре ставшее отдельной страничкой на «Википедии», сильно встряхнуло туристическую отрасль. Казалось, только Дагестан стал набирать популярность, и вдруг туристы начали сомневаться — стоит ли отправляться в тур? Безопасно ли это?

Чтобы развеять сомнения и узнать, как обстоят дела в Дагестане сегодня, и чем республика готова всесезонно удивлять гостей, корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Геленой Самохваловой.

Фестиваль плова в Острове / Фото предоставлено Геленой Самохваловой

Говорит очевидец

В дни уже упомянутого мятежа Гелена Самохвалова находилась в самом центре событий, в городе Каспийск, что всего в нескольких километрах от прогремевшего на весь мир аэропорта.

«В то время, когда была устроена эта провокация, в самом городе было спокойно. Ни Махачкала, ни Каспийск не ощутили фона этого происшествия. Ситуацию быстро купировали, авиасообщение восстановили к обеду следующего дня. Жизнь не остановилась!» - поделилась личными впечатлениями от увиденного президент «Астур».

Более того, по ее словам, многие местные жители болезненно восприняли сформировавшуюся вокруг Дагестана негативную повестку.

Фото предоставлено Геленой Самохваловой

«Люди здесь всегда очень гостеприимны — это у них в крови. Они ждут туристов, всегда готовы пригласить к себе в дом, угостить и побеседовать с приезжими. Поэтому многие сильно переживают из-за провокации, опорочившей имидж республики и этот прекрасный народ», - добавила Гелена Самохвалова.

Между тем, оснований для паники нет, и туристам, собиравшимся насладиться красотами зимнего (а тем паче — весеннего) Дагестана, отменять поездку не стоит. Кроме того, в ближайшее время Дагестан получит федеральную субсидию на развитие Каспийского туристического кластера, и отдых на побережье станет еще комфортнее, уточнила эксперт.

Отдельный вопрос касается стереотипов о мусульманском регионе. Их стоит отбросить — женщинам бояться некорректного отношения здесь не стоит, ведь в мусульманской традиции укоренилось уважительное отношение к женщине и матери. Достаточно одеваться поскромнее, уважая традиции принимающего региона, и в ответ получите то же самое.

Фото предоставлено Геленой Самохваловой

Взрыв туристического интереса

Да, Дагестану еще только предстоит застроить первую береговую линию Каспийского побережья и достичь новых высот гостеприимства. На туристической карте России этот регион стал ярким пятном очень недавно — буквально в этом году. И сразу завоевал любовь гостей-первопроходцев.

В постпандемийном 2022 году, когда россияне только начинали вновь входить во вкус путешествий после длительного карантинного периода, Дагестан тщательно готовился к приему гостей. В программу «раскачки» входили и федеральные выставки, и инфотуры для туроператоров, и колоритные мероприятия в других городах нашей необъятной. Кстати, именно такое событие — громкий и вкусный «Фестиваль плова» могли посетить псковичи сентябре этого года.

Фото: Светлана Пикалёва

«Чтобы жители и гости Псковской области могли как можно ближе познакомиться с культурой Дагестана и увидеть ее многообразие своими глазами, мы с партнерами из республики решили провести фестиваль плова в городе Острове. Тогда на площадке фестиваля выступали дагестанские творческие коллективы, их делегаты продавали сувениры и рассказывали о культуре этого удивительного места. За 10 часов фестиваля его посетило больше 2 тысяч человек!» - рассказала Гелена Самохвалова.

И на этом партнерство Псковской области с Дагестаном не заканчивается. Впереди не паханное поле для развития межнациональных, культурных и спортивных связей. А главное, этому будет способствовать прямое авиасообщение, запуск которого губернатор Михаил Ведерников анонсировал к весне 2024 года.

Как в Америке, только лучше

Так что же ждет туристов из Псковской области в солнечном Дагестане? Почему туда непременно стоит поехать?

Как отмечают туроператоры, это уникальное сочетание мягкого климата, красивой природы и удивительных ландшафтов. В горах свой микроклимат, особенно комфортный на фоне жаркого и сухого Сочи, и когда у подножия еще достаточно тепло, на вершинах уже может лежать снег (кстати, он покрыл Кавказские горы буквально на прошлой неделе). Ландшафты Дагестана способны впечатлить даже поклонников американских каньонов.

Фото предоставлено Геленой Самохваловой

Горная республика способна удовлетворить все запросы туристов — здесь сочетается и экологический, и активной, и историко-культурный, и гастрономический виды отдыха.

«Неважно, путешествует турист в группе или индивидуально — Дагестан по-своему удивит каждого гостя. Только здесь можно окунуться в невероятную атмосферу Северного Кавказа, изучить и прочувствовать особый этнос. Таких впечатлений вы не получите нигде в мире!» - подчеркнула президент «Астур».

Фото предоставлено Геленой Самохваловой

Псковские турфирмы предоставляют множество вариантов и форматов отдыха в республике. Сюда можно отправиться как на весь отпуск (10-14 дней), так и стать частью группы в «туре выходного дня». В пляжный сезон активный отдых разбавит посещение побережья. Кроме того, здесь всесезонно организуют джип-туры по ландшафтам с профессиональными инструкторами.

Большой популярностью пользуются совмещенные туры, во время которых можно побывать сразу в пяти самобытных республиках — Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Каждый сможет выбрать активность по душе.

Что по деньгам?

И, конечно, не последнюю роль при планировании поездок играет финансовый вопрос. Почем нынче поездки? А не дешевле ли будет махнуть в Египет? Вовсе нет, замечают туроператоры.

Фото: Светлана Пикалёва

«С зарубежными турами сейчас вообще ситуация трудная. Любимые россиянами Турция и Египет сегодня стоят на уровне трансатлантических круизов. Раньше так стоили Эмираты высокого уровня, а сегодня ту же цену турист платит за Турцию среднего уровня», - прокомментировала Гелена Самохвалова.

В целом, как показывает опыт, для россиян гораздо более комфортным становится отдых на просторах родного юга. Здесь не нужно преодолевать языковой барьер, заморачиваться с валютой и получать загранпаспорт.

При этом, на фоне недешевого отдыха в Сочи и в ряде курортов Краснодарского края, отдых в Дагестане пока не взлетел в цене. Как отметила Гелена Самохвалова, цены за 5-дневный отдых начинаются от 20 тысяч рублей, а 9-дневная поездка обойдется в среднем в 56 тысяч рублей (конечно, в зависимости от того, где турист предпочтет разместиться).

Фото: Светлана Пикалёва

В современных условиях, когда на долю туризма в последние годы выпало много испытаний, не использовать богатейшие и разнообразнейшие ресурсы собственной страны — просто странно. Провокации, неприятности и различные инциденты ежедневно происходят в регионах России, однако по частным случаям судить обо всем народе, о его культуре и традициях не стоит. Гораздо лучше — отправиться в путешествие и составить собственное мнение о республике или области, доверяя собственным глазам.

А главное — на помощь любопытным туристам всегда готовы прийти профессиональные туроператоры и гиды. Очевидно, самым лучшим решением станет доверить свой отдых (такой редкий и такой желанный) в руки людей, которые годами открывают новые туристические направления и помогают гостям комфортно проводить время в любой точки России и мира.

Екатерина Мазепина