Туризм

Введут ли в Псковской области курортный сбор, ответила Марина Егорова

Планируется ли в Псковской области ввести курортный сбор, объяснила председатель комитета по туризму Марина Егорова на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Курортный сбор. Планируется ли ввести его в наших популярных местах: Печоры, Пушкинские Горы и так далее?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Марина Егорова уточнила, что при разработке проекта комитет поддерживал апробацию в определенных муниципальных образованиях.

«Мы свою позицию, когда прорабатывался первый проект, выражали в том, что поддерживали апробацию в части определенных муниципальных образований. Тогда тот проект не был поддержан. Как только опять начнется такая история, то будем такой законопроект поддерживать», - объяснила Марина Егорова.