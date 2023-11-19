Туризм

Псковичи победили на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Общенациональной финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» завершился в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Псковскую область представили:

в номинации «Гастрономический сувенир» - пряник Т. Мусатовой «Скобарь» (Гран-при);

в номинации «Сувенир туристического маршрута» - сказка-раскраска «Путешествие Кота-Барона» Т. Мусатовой (Гран-при);

Псковский квас от «Пивоварни Купца Лапина» (1 место в номинации);

в номинации «Туристический сувенир для детского туризма» - «Чудь Псковская» Ю. Бредис из Пскова (2 место).

Второй год в конкурсе за звание лучших боролись магазины туристической сувенирной продукции. Псков в номинации «Туристическая сувенирная лавка» представлял магазин Avec Plaisir Souvenirs и занял 2 место.

В номинации «Линейка туристических сувениров региона коллекция пряников ручной работы мастерской «Изборский пряник» получила 3 место. В номинации «Сувенир города» кукла-травница А. Фомченко из Пскова заняла 3 место, а в номинации «Сувенир региона» 3 место у пряника ручной работы Ю. Новиковой и А. Герасимова из Пскова (3 место).

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года, и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал.