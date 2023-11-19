Псковичи победили на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Общенациональной финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» завершился в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области
Псковскую область представили:
Второй год в конкурсе за звание лучших боролись магазины туристической сувенирной продукции. Псков в номинации «Туристическая сувенирная лавка» представлял магазин Avec Plaisir Souvenirs и занял 2 место.
В номинации «Линейка туристических сувениров региона коллекция пряников ручной работы мастерской «Изборский пряник» получила 3 место. В номинации «Сувенир города» кукла-травница А. Фомченко из Пскова заняла 3 место, а в номинации «Сувенир региона» 3 место у пряника ручной работы Ю. Новиковой и А. Герасимова из Пскова (3 место).
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года, и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал.