Туризм

Псковская деревня названа одной из самых живописных в России

Эксперты сервиса Tutu составили подборку сел и деревень России, где можно узнать, что такое русский быт, похрустеть солеными огурцами и попариться в бане. Эти места входят в «Ассоциацию самых красивых деревень России» — многие из них непросто найти на карте, а добираться еще сложнее, но оно того стоит, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса.

Вятское, Ярославская область

Вятское сохраняет свой уникальный архитектурный облик благодаря проекту Олега Жарова, который создал историко-культурный комплекс в селе. Главная достопримечательность Вятского – огурцы, которые известны далеко за пределами Ярославской области и даже поставлялись к императорскому столу

Старая Ладога, Ленинградская область

Деревня, связанная с зарождением Руси. В этой деревне можно найти множество исторических достопримечательностей, таких как Никольский монастырь и Староладожская крепость. Берега реки Волхов были источником вдохновения для многих известных художников. Сюда приезжали писать картины Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев и многие другие.

Посад (Турчасово), Архангельская область

Деревня на берегу реки Онеги, известная своей Преображенской церковью с колокольней. Здесь можно насладиться суровой северной природой и посетить фестивали исторической реконструкции. Кроме того, в давние времена здесь пролегал соляной путь.

Кимжа, Архангельская область

До деревни Кимжа не так-то легко добраться: от Архангельска — 340 километров, из них часть пути придется ехать по грунтовке. Она отрезана от цивилизации и сохранила дух древности. Здесь можно увидеть недавно отреставрированную Одигитриевскую церковь и северные мельницы-столбовки.

Кинерма, Республика Карелия

Карельская деревня, известная своими традиционными блюдами и калитками. Здесь можно посетить музей под открытым небом и полюбоваться красивым иконостасом в часовне. Раньше в Кинерме хранилась икона Смоленской Божией Матери, Одигитрия Смоленская. Сейчас икона находится в музее Петрозаводска.

Изборск, Псковская область

Изборск упоминается еще в «Повести временных лет». Здесь поселился третий варяг, призванный на русские земли княжить, — Трувор. Память о нем до сих пор сохранилась в названии Труворова городища, где находится церковь Николая Чудотворца.

Изборск также известен крепостью XIV века, которая неплохо сохранилась. Осмотреть окрестности пока можно только с одной башни — Луковки. В Изборске снимался культовый фильм Тарковского «Андрей Рублев». Неподалеку находятся Словенские ключи, где на поверхность земли каскадом водопадов вырываются подземные воды.

Ацагат, Республика Бурятия

Село Ацагат расположено в 50 км от Улан-Удэ. История места тесно связана не только с коренными народами Бурятии, но и с Агваном Доржиевым: ученым, ламой и дипломатом. Его дом-музей — на территории Ацагатского дацана. Недалеко от деревни находится этнокомплекс «Степной кочевник», где можно попробовать национальные блюда, посидеть в юрте, узнать о традициях, играх, танцах и быте бурятов.