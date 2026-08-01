 
Туризм

Россиян предупредили о схеме мошенничества при бронировании отдыха в Турции

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Количество случаев мошенничества при бронировании гостиниц и туристических услуг в Турции выросло с началом летнего сезона. Об этом сообщил турагент из Антальи Доган Гюнеш.

«После того как человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы социальных сетей показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих», — рассказал Гюнеш «РИА Новости».

По словам турагента, злоумышленники создают фальшивые сайты гостиниц, страницы отелей и аккаунты, которые имитируют работу туристических агентств. Для привлечения клиентов они предлагают отдых по ценам значительно ниже рыночных и используют сообщения о срочности, например о последних доступных номерах или временных акциях.

Гюнеш отметил, что после перевода денежных средств туристы нередко обнаруживают отсутствие оформленного бронирования. В некоторых случаях путешественники уже по прибытии узнают, что указанного объекта размещения не существует, пишет «Известия».

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