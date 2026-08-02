Сольцы, мели и грозовое предупреждение МЧС: Как прошел пятый день экспедиции из Пскова в Великий Новгород на каяках

Пятый день экспедиции «Путь воды» — переход на каяках и байдарках из Пскова до Великого Новгорода завершен. Об этом сообщили в группе организации корпоративного и персонального отдыха «ПсковКаяк» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «ПсковКаяк» / «ВКонтакте»

«Под утро пошел дождь, поэтому с выходом задержались. Команда - как большой механизм, все движения отточены, ничего говорить не надо. Костер, котелки, палатки, едим, пакуемся и к восьми на воде. Продолжаем следовать по Шелони дальше вниз по течению. По-прежнему на плесах гребем по стоячей воде, потом скатываемся на пороге или перекате и следующий плес», — рассказали участники.

Они также предоставили раскладку маршрута по этапам:

Великая — 6,5 километров против течения;

Череха — 54 километра против течения;

Волок — 12,5 километров;

Уза — 34 километра по течению;

Шелонь — 119 километров по течению;

Ильмень — 48 километров;

Волхов — 6 километров по течению.

Пятый день пути пришелся на субботу. Проходя мимо города Сольцы, где как раз отмечали День города, каякеры наблюдали за праздником с воды: аттракционы, кафе, музыка. Кто-то из участников даже успел сбегать в магазин. После Сольцов пейзаж изменился — берега расступились, река обмелела, разлилась на рукава. Местами приходилось идти по щиколотку в воде, ведя лодки за собой.

«Чувствуется накопленная усталость, гребем очень вяло, а порой просто отдаемся на волю течения и попутному ветру», — делятся впечатлениями участники. Скорость падала до двух километров в час, но к вечеру команда всё же добралась до окрестностей Шимска, найдя относительно тихую стоянку среди шумных субботних компаний.

За день пройдено 49 километров. Впереди — озеро Ильмень. Это большой открытый водоем, где часто поднимается опасная волна. К тому же МЧС уже разослало предупреждения о надвигающихся грозах и усилении ветра. На тот день команда преодолела 213 километров из 280.

Напомним, экспедиция «Путь воды» стартовала из Пскова 28 июля. Участники на каяках идут по маршруту, который в XIII–XV веках был частью древнего торгового пути между Псковом и Великим Новгородом.