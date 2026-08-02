Михаил Ведерников обсудил вовлечение псковских памятников в туроборот на примере усадьбы Гребнево

Возможность вовлечения в туристическую деятельность объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области, обсудил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе визита в усадьбу Гребнево под Москвой вместе с председателем правления Российского исторического общества Русланом Гагкуевым по приглашению руководителя Общероссийского общественного движения предпринимателей Андрея Ковалева. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Фото здеь и далее: Михаил Ведерников / Мах

Масштабный ансамбль известен своими владельцами, среди которых Московский князь Иван Калита, князья Трубецкие, князь Дмитрий Голицын, представители княжеского рода Воронцовых и многие другие. Первые упоминания об усадьбе датированы XIV веком, а сохранившийся объект в стиле классицизма относится к XVIII столетию. С 2018 года реконструкция комплекса проходит под руководством Андрея Ковалева.

«В Псковской области по поручению нашего президента также ведется работа по возвращению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Мы используем федеральные и региональные меры поддержки, чтобы помогать инвесторам в этой важной миссии. Но главной движущей силой, которая позволяет вдохнуть новую жизнь в исторические объекты, является любовь к родной земле и её прошлому. Именно таким неравнодушным человеком, преданным своему делу, является Андрей Аркадьевич», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что в Псковской области немало замечательных памятников, которые нуждаются в инвестициях для восстановления, развития и дальнейшего использования в интересах жителей и туристов. «Мы готовы точечно работать с инвесторами, чтобы дать нашим памятниками вторую жизнь», - резюмировал он.