 
Туризм

На фестивале «Псковские каникулы» можно увидеть выступление иллюзиониста

0

На фестивале «Псковские каникулы» на набережной реки Великой в Пскове зрители смогут насладиться мастерством иллюзиониста из Москвы Александра Никонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Видео: ТКД Псковской области

«В 60-70-х годах XX века иллюзионисты стали настоящими звездами шоу-бизнеса! Это было время, когда магия завораживала публику, а иллюзии поражали своим разнообразием и креативностью. Магия стала важной частью культурного ландшафта, и зрители с нетерпением ждали новых трюков и выступлений. На фестивале "Псковские каникулы" зрители смогут насладиться мастерством иллюзиониста из Москвы Александра Никонова. Его уникальные номера и захватывающие трюки обещают подарить всем улыбку на лице и искреннее удивление!» - рассказали в ТКД. 

Фестиваль «Псковские каникулы» на набережной будет продолжаться до конца выходных. Еще будут повторы шоу: сегодня в 19:00, а также 1 августа в 15:00 и 19:00, 2 августа в 15:00 и 18:00.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«Псковские каникулы»: портал в СССР

На фестивале «Псковские каникулы» можно увидеть выступление иллюзиониста

Животных решили увезти с мини-фермы на набережной реки Великой в Пскове

Мини-ферма развернулась на набережной в рамках фестиваля «Псковские каникулы»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026