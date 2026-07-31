На фестивале «Псковские каникулы» можно увидеть выступление иллюзиониста

На фестивале «Псковские каникулы» на набережной реки Великой в Пскове зрители смогут насладиться мастерством иллюзиониста из Москвы Александра Никонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: ТКД Псковской области
Фестиваль «Псковские каникулы» на набережной будет продолжаться до конца выходных. Еще будут повторы шоу: сегодня в 19:00, а также 1 августа в 15:00 и 19:00, 2 августа в 15:00 и 18:00.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».