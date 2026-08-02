Крупные отели с 1 сентября будут заселять россиян без бумажного паспорта

С 1 сентября крупные отели России с количеством номеров более 50 должны предоставить туристам возможность заселения без бумажного паспорта — с использованием национальной платформы «Макс». Об этом 2 августа рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года для крупных отелей с количеством номеров более 50, формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера «Макс», — заявил Гареев в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, новые правила вводят альтернативный способ подтверждения личности через цифровой ID в приложении, а не расширяют перечень документов. Отсутствие физического удостоверения личности у гражданина России больше не будет препятствием для заселения.

Аналогичные правила действуют и для несовершеннолетних — цифровой способ применяется с учетом подтверждения личности законными представителями, подчеркнул Гареев. Также происходит технологическая унификация: условия для Единой биометрической системы теперь распространяются на мобильное приложение портала «Госуслуг», что делает эти инструменты равнозначными в правовом поле.

Гареев напомнил, что для небольших отелей новые правила вступят в силу только с сентября 2028 года.