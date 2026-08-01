В Псковской области уже 11 средств размещения предлагают заселение через МАХ

В Псковской области уже 11 средств размещения внедрили возможность заселения через мессенджер МАХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве туризма региона.

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Заселение через МАХ предлагают курортный отель «Черёхин», санатории «Хилово» и «Черёха», гостиницы «Октябрьская», «Ольгинская», центр загородного отдыха «Лукоморье», базы отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье», гостинично-ресторанный комплекс «Амарис», спортивно-туристический комплекс «Раздолье», загородный отель «Плесков».

Для заселения через МАХ достаточно иметь смартфон с камерой.