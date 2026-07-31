 
Туризм

«Псковские каникулы» собрали на набережной Великой около 150 актеров

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Около 150 актеров приняли участие в проекте «Псковские каникулы» на набережной реки Великой в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

 

 

 

Видео здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Участники мероприятия предстали в костюмах 1960–1970-х годов, а музыкальное сопровождение и интерактивные площадки помогли воссоздать атмосферу той эпохи. Гости могли пообщаться с артистами и погрузиться в атмосферу прошлого.

Фестиваль «Псковские каникулы» на набережной будет продолжаться до конца выходных. Повторы шоу будут 1 августа в 15:00 и 19:00, 2 августа в 15:00 и 18:00.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

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