Туристский информационный центр Псковской области стал лауреатом престижной премии

Туристский информационный центр Псковской области стал лауреатом Всероссийской национальной премии MICE AWARD. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор областного ТИЦ Лариса Семашко.
Фото здесь и далее предоставлено директором ТИЦ Псковской области
Организация стала победителем в номинации «Лучший ТИЦ Российской Федерации в сфере создания и продвижении турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч». Торжественное вручение наград состоялось 14 декабря в Санкт-Петербурге.
«Благодарю Торгово-промышленную палату Российской Федерации, президента НАИТО Ушакова Михаила Валерьевича, Геннадия Шаталова за высокую оценку труда сотрудников коллектива. Вместе сможем многое!» - добавила Лариса Семашко.