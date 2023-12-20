Туризм

Туроператоры назвали наиболее бюджетные направления для россиян в феврале

Недорого в феврале россияне смогут отдохнуть на Шри-Ланке и в Индии, Гоа. Там туристов ждут недорогие трехзвездочные отели, дайвинг и пляжный отдых. В среднем, тур на неделю на двоих обойдется примерно в 150 тысяч рублей. сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Что касается Египта, то там можно будет отдохнуть за 120 тысяч рублей на двоих. Если брать арабские страны, например, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Катар, то там тоже возможен бюджетный отдых за 120-140 тысяч рублей. Также россияне могут отправиться и на Кубу, но тут отдых будет уже дороже — от 180 до 220 рублей на двоих за десять дней, пишет RuNews24.

Кроме того, у жителей РФ стали популярны страны Африки - Намибия, Нигерия и Марокко. Спрос на них в новогодние каникулы вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, заметили в АТОР.