Туризм

Псковичи стали чаще выезжать за границу в новогодние праздники

В минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 20% больше жителей Псковской области в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Самыми популярными туристическими странами стали Беларусь, Латвия и Эстония. Также наряду с ростом поездок в Казахстан и Армению (в 2,5 раза) и другие государства СНГ, увеличилось количество посетивших страны Ближнего Востока – 2 раза. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фото: МегаФон

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в Латвию (95%). На 10% увеличилось число посетивших туристические достопримечательности Беларуси. Рост обусловлен тем, что традиционно в период рождественских и новогодних праздников Белорусской железной дорогой реализуется проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» в Национальный парк «Беловежская пуща» на новогоднем поезде.

Растет интерес псковичей к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Рост показали также Оман, Иран и Сирия – туда отравилось в 2 раза больше туристов, чем на прошлые новогодние праздники.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Египет– рост турпотока в эту страну составил 60%. Из стран Азии - на 12% выросла популярность Малайзии и Филиппин, на 10% Китая.

Из стран Северной Америки лучшую динамику продемонстрировала Куба – рост турпотока в эту страну увеличился в 2 раза.