Туризм

Более 10 брендов из Псковской области поборются за победу во всероссийском конкурсе «Знай наших»

Четырнадцать брендов из Псковской области принимают участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди представленных торговых марок: База отдыха «Волынь», косметические бренды White Cosmetics, YASYA, ремесленный проект «Саронь», а также продуктовые бренды «Изборский пряник», «Баночка на полочке», «Эскарго Д’ор», «Красный город», «Медовая черепаха», питьевая вода «Варенька», «Кутаринская ферма». В число участников также вошли текстильный бренд KatShelomanov и бренд аксессуаров Franchesco Mariscotti. Заявку на конкурс подали учредители коррекционного лофта «Диалектика».

Конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших» проходит по пяти направлениям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «Высокие технологии», «Информационные технологии». Есть и специальные номинации — «Инклюзия», «Самая смелая идея», «Наше наследие», «Промышленный бренд». Отдельно организаторы конкурса выделят самый активный регион, а также определят обладателя гран-при.

Отметим, что цель конкурса новых российских брендов «Знай наших» - поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив, государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ.

В 2023 году от Псковской области в финал конкурса вышли 12 брендов. Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тыс. проектов, принимавших участие в форуме.