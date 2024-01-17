Туризм

В Псковской области более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли аттестационные испытания

Комитет по туризму Псковской области продолжает работу по правовому регулированию деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Так, в регионе проводится аттестация, которая призвана выявить и допустить к работе с туристами именно профессионалов, знающих свое дело. На сегодняшний день успешно испытание прошли 92 специалиста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Экскурсовод — один из главных проводников туриста при знакомстве с регионом. Наряду с грамотными и ответственными специалистами, к сожалению, встречаются недобросовестные люди, которые искажают исторические факты, не могут донести информацию интересно и провести экскурсию так, чтобы каждый в сердце мог оставить у себя приятное воспоминание о посещении Псковской области. Аттестация позволяет дать право работать с туристами только грамотным гидам. Это важно для имиджа региона, в том числе и в ключе проекта „Серебряное ожерелье России“, активным участником которого мы являемся», — отметила актуальность проводимой работы председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Добавим, что экскурсоводы и гиды-переводчики согласно действующему законодательству должны пройти аттестацию до 1 июля 2024 года. Региональный комитет проводит прием документов и организовывает прохождение экзаменов. Даты экзамена определяются по мере набора групп.

Для прохождения аттестации соискателю необходимо предоставить заявление и прилагаемые к нему документы в комитет по туризму Псковской области одним из следующих способов: лично; по электронной почте; посредством услуг почтовой связи; воспользовавшись федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru. Список необходимых документов опубликован на официальном сайте комитета по туризму Псковской области в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков».