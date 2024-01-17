Порядка 13 тысяч человек посетили Псковскую область на новогодних праздниках. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Несмотря на серьезные морозы, которых не было у нас уже несколько лет, мы посмотрели, только официально за новогодние праздники Псковскую область посетили почти 13 тысяч человек. В целом мы предполагаем, что за зимний сезон количество туристов будет порядка 90-100 тысяч. Мы к этому, конечно, готовились, старались, чтобы было много мест, локаций - и региональных, и федеральные музеи довольно интересные композиции представляли», - рассказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».
Глава региона отметил, что самый высокий туристический поток отмечается с мая по октябрь, но в регионе стараются предлагать туристам развлечения круглогодично. «Мы стараемся, чтобы турпоток был распределен равномерно, и событийную сетку концертов, форумов, фестивалей распределять равномерно по всему году», - пояснил он.