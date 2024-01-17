Туризм

Порядка 13 тысяч человек посетили Псковскую область на новогодних праздниках

Порядка 13 тысяч человек посетили Псковскую область на новогодних праздниках. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Несмотря на серьезные морозы, которых не было у нас уже несколько лет, мы посмотрели, только официально за новогодние праздники Псковскую область посетили почти 13 тысяч человек. В целом мы предполагаем, что за зимний сезон количество туристов будет порядка 90-100 тысяч. Мы к этому, конечно, готовились, старались, чтобы было много мест, локаций - и региональных, и федеральные музеи довольно интересные композиции представляли», - рассказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что самый высокий туристический поток отмечается с мая по октябрь, но в регионе стараются предлагать туристам развлечения круглогодично. «Мы стараемся, чтобы турпоток был распределен равномерно, и событийную сетку концертов, форумов, фестивалей распределять равномерно по всему году», - пояснил он.