Туризм

О развитии туризма поговорили в Штабе общественной поддержки в Пскове

Стратегическая сессия «Туризм как фактор развития Псковской области» прошла в Штабе общественной поддержки в Пскове 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков /ПЛН

«Туризм у нас многогранен, и в нашем регионе этой теме стало уделяться больше внимания. У нас есть, что показать, у нас есть, о чем рассказать», - отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова рассказала, что сейчас туризм является приоритетным направлением в регионе и активно развивается.

«Мы уже третий год подряд создаём нужные и важные проекты в сфере туризма. Благодаря этим проектам у нас совершенствуется пляжная зона, увеличивается количество номеров для размещения, растет количество модульных отелей, что очень важно для развития туризма в регионе», - рассказала Елена Климова.

Участники встречи поговорили о туризме как одной из ключевых и динамично развивающихся сфер социально-экономической жизни региона, способной, основываясь на богатом историко-культурном наследии Псковской области, стать важным элементом патриотического воспитания и драйвером для развития малого и среднего предпринимательства.