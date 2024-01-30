Туризм

Новые знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе

14 новых знаков туристической навигации появились в Пустошкинском районе благодаря субсидии, выданной муниципалитетам в 2023 году комитетом по туризму Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

«Теперь гости района в своих автопутешествиях смогут быстрее и легче добираться до местных точек притяжения. Благодарим за ответственный подход к работе администрацию Пустошкинского района», - отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что 19 знаков туристической навигации установили в Усвятском районе на дорогах регионального и местного значения.