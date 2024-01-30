Туризм

В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов

Количество иностранных туристов, въехавших в Россию в минувшем году, выросло более чем втрое - со 187 тысяч до 600 тысяч, в наступившем году рост продолжится, преимущественно за счет путешественников из Китая, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«За весь 2023 год зарубежных туристов в России, которые указали целью "туризм", было около 600 тысяч. Это говорит о серьезном восстановлении въездного потока, так как в 2022 году было 187 тысяч туристов. Основной объем из этих посетителей - деловые туристы (80 процентов), а не классические», - сказал Горин.

«Число зарубежных туристов, которые ездят группами и на экскурсии отстает от 2019 года на 90 процентов», - пояснил он.

Горин отметил, что развитию въездного туризма в Россию в первую очередь способствовала электронная виза. «Сдерживает въездной туризм дорогая авиационная перевозка и отсутствие "платежных решений", так как карты зарубежных банков у нас не работают. Но из позитивного, помимо электронных виз, нужно отметить запуск безвизовых групповых поездок для граждан Китая и Ирана. По статистике, только за первые месяцы с августа мы приняли свыше 50 тысяч китайских туристов по этому механизму», - рассказал он.

«На этот год мы полагаем, что количество въездных туристов увеличится в два-три раза. Однако не нужно забывать, что в 2019 году в Россию въезжало пять миллионов иностранных туристов. Основу бурного роста могут составить безвизовый групповой режим с Китаем. К нам также активно въезжают граждане Ближнего Востока, Индии, Ирана, Китая и других стран», - заключил вице-президент РСТ.