Туризм

Псковская область присоединилась к Дню туризма на выставке-форуме «Россия»

Тематический день туризма проходит на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 3 февраля. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марины Егоровой

«Псковская область, как один из самых гостеприимных регионов, не могла остаться в стороне. С самого утра на стенде работают наши туроператоры - создатели национальных туристских маршрутов. Они консультирует посетителей по турам, рассказывают про возможности семейного отдыха и уникальные достопримечательности края», - отметила она.

Особой популярностью у посетителей пользуются мастер-классы. «Прямо сейчас на стенде гости создают своими руками сувениры из ракушек под чутким руководством создателей улиточной фермы "Эскарго Дор". Но это не все сюрпризы… В 15:00 стартует интерактив от мастерской "Изборский пряник", где все желающие смогут из самодельной массы слепить особенную игрушку для себя или близких!» - рассказала Марина Егорова.

«Хочу поблагодарить представителей нашей туриндустрии, которые помогли сегодня создать настоящий праздник туризма для людей со всей России!» - добавила она.