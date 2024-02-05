Туризм

Профсоюзная гостиница «Ольгинская» вошла в топ-10 отелей Псковской области

Профсоюзная гостиница «Ольгинская» вошла в топ-10 отелей Псковской области за 2023 год по версии Псковского областного союза туриндустрии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Итоги рейтинга подвели 7 февраля, а уже на следующий день, 8 февраля, состоялась церемония награждения победителей.

В облсовпрофе напомнили, что, кроме гостиницы «Ольгинская», в состав учреждения отдыха и оздоровления «Соцтурпроф» входит бюро путешествий и кафе «Легенда». Руководитель - Григорий Коратаев.