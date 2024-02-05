Туризм

Лучше рестораны и отели наградили в Псковской области

Обучающий семинар «Туризм – драйвер развития Псковской области» состоялся 8 февраля, он собрал представителей туриндустрии региона. После практической части состоялось торжественное награждение представителей туриндустрии, вошедших в «Hotel Top-10» и «Resto Top-10». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

На семинаре обсудили качество оказания услуг в сфере гостеприимства, создание конкурентного тур продукта, как создать сильный бренд туристического объекта, использование земельных участков для реализации проектов в сфере туризма, в том числе для создания модульных некапитальных средств размещения, меры господдержки для туристической сферы от центра «Мой бизнес», грантовые возможности для туризма.

После практической части состоялось торжественное награждение представителей туриндустрии.

Победители конкурса «Hotel Top-10»:

отель Old Estate & SPA 4*, отель «Покровский», гостиница «Двор Подзноева», отель Greenfeel Pskov, отель «Барселона», гостиница «Ольгинская», гостиница «Ангельская», отель «Золотая набережная», гостиница «Колос», спортивно-туристический комплекс «Раздолье».

Победители «Resto Top-10»:

ресторан «Покровский», ресто-бар «Моя История», ресторанный комплекс «Двор Подзноева», ресторан пивоварни Munhell, ресторация «Изборск», ресторан «АмБар под дубами», ресторан «Пушкин-Парк», ресторан Helga, ресторация «Изборск», платформа питания «Миша».

Организаторами мероприятия выступили комитет по туризму Псковской области совместно с центром «Мой бизнес». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».