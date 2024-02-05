Туризм

Псковская область вышла в финал премии Russian Travel Awards

Псковская область вышла в финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщается в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

Фотографии: Туристский информационный центр Псковской области

В Санкт-Петербурге на открытии III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Псковскую область представляет директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Всего в конкурсе принимают участие 47 российских регионов. Лариса Семашко выступила перед участниками финала с презентацией по развитию автотуризма в Псковской области.

«Уникальное географическое расположение, хорошо развитая дорожная сеть, небольшие расстояния между малыми историческими городами, достопримечательностями и объектами показа, все это позволяет легко спланировать интересное и насыщенное автопутешествие по региону. Псковскую область по праву можно назвать регионом автотуризма», - добавили в Туристском информационном центре.