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Туризм

Псковская область вышла в финал премии Russian Travel Awards 

20.02.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская область вышла в финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщается в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области. 

Фотографии: Туристский информационный центр Псковской области

В Санкт-Петербурге на открытии III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Псковскую область представляет директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. 

Всего в конкурсе принимают участие 47 российских регионов. Лариса Семашко выступила перед участниками финала с презентацией по развитию автотуризма в Псковской области.

«Уникальное географическое расположение, хорошо развитая дорожная сеть, небольшие расстояния между малыми историческими городами, достопримечательностями и объектами показа, все это позволяет легко спланировать интересное и насыщенное автопутешествие по региону. Псковскую область по праву можно назвать регионом автотуризма», - добавили в Туристском информационном центре.

Теги: #туристский центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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