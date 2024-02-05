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Туризм

500 тысяч туристов посетили Псковскую область в 2023 году

06.03.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

Каким для туристической сферы Псковской области стал 2023 год, рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.

Туристический поток в Псковской области в 2023 году увеличился почти на 10%, отметила она. Он составил 500 тысяч туристов в год - это на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.

Лариса Семашко добавила, что количество экскурсантов, пребывающих в Псковской области 1 день, превысило 2 миллиона. В 2022 году их число приравнивалось к миллиону.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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