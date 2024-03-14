Туризм

«МТС Travel» запустил продажу железнодорожных и автобусных билетов в Пскове

«МТС Travel» начал продавать авиа, автобусные и железнодорожные билеты. По авиаперелетам доступны билеты от более чем 350 авиакомпаний. Оплатить покупку можно картой любого российского банка, информирует компания своих клиентов.

Источник: «МТС Travel»

Как пишет rb.ru, на витрине представлены билеты на самолет, поезд и автобус. При покупке билетов на поезд и автобус доступны направления по России и странам СНГ, для билетов на самолет доступны также зарубежные направления – всего от более чем 350 авиакомпаний.

Результаты поиска билетов можно отсортировать по 10 параметрам. В сервисе доступна в том числе покупка билетов на составные маршруты, например, поездом и автобусом.

В ноябре 2022 года «МТС Travel» запустила сервис бронирования отелей, который создала при участии купленного ранее сервиса «Броневик».