Туризм

Румыния впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 31 марта

Румыния впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 31 марта, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве, подчеркнув, что получили разъяснения из Бухареста.

«Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», - отметили в диппредставительстве. Там пояснили, что с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать «все консульские учреждения на территории РФ», а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В посольстве уточнили, что туристы смогут воспользоваться выданными до 31 марта 2024 визами в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию, а также на основании положений, изложенных в решении ЕС №565/2014. «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», - информировали там.

Таким образом, в ответ на запрос ТАСС разъяснили, что, если обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, собираются въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.