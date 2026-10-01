В Изборске предложили продлить работу музеев и крепости до восьми вечера из-за высокого турпотока в несезон

Туристический поток в Изборск сохраняет высокую активность даже в несезон, что требует срочного продления времени работы местных музеев и крепости до восьми часов вечера. Такое мнение высказала экскурсовод Музея Креста Надежда Уибо в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Музей креста не испытывает падения посещаемости и ежедневно принимает гостей, отметила гостья студии. По её словам, туристы активно заказывают вечерние экскурсии, и музей уже запустил собственный проект «Ночь в музее». Однако главная городская крепость закрывается в шесть часов, что, по мнению экскурсовода, создает серьезные неудобства для путешественников.

«Изборск входит в "Серебряное ожерелье России", но сама крепость закрывается в шесть часов, поэтому гости уезжают разочарованными», – обратила внимание Надежда Уибо.

Она призвала ответственные структуры выполнить государственные программы развития туризма и уравнять Изборск с популярными маршрутами.

«В маршруте Золотого кольца России музеи работают до десяти-одиннадцати часов, поэтому мы предлагаем продлить время работы до восьми часов, чтобы люди успевали посмотреть достопримечательности», – резюмировала экскурсовод.