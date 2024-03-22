Туризм

Курортный сбор начнут взимать с туристов в Санкт-Петербурге

Курортный сбор введут на территории Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года. С совершеннолетних туристов за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях, хостелах будет взиматься сбор в размере 100 рублей. Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29 июня 2023 года курортный сбор в городе вводили с 1 октября 2023 года, но первоначально был нулевым. С 1 апреля 2024 года его ставка установлена в размере 100 рублей в сутки. Городской закон расширяет льготы по его уплате: в частности, он не будет взиматься со студентов, обучающихся в вузах города, пишет ТАСС.

5 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года. Тогда же зона действия эксперимента была расширена на федеральную территорию Сириус и на Санкт-Петербург.