Туризм

Псковская область представляет туристский потенциал региона на выставке в Минске

Псковская область участвует в 26-й международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг «Отдых-2024» в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: комитет по туризму Псковской области

На стенде региона представлен туристский потенциал Псковской земли.

С регионом посетителей знакомят туроператоры, специалисты туристической сферы из областного комитета по туризму, Туристского информационного центра Псковской области, профсоюзных и оздоровительных учреждений.

«Мы традиционно участвуем в этой выставке, так как видим в сотрудничестве с Республикой Беларусь по сфере туризма большие перспективы. Туристический поток между нашими территориями интенсивно растет, ведь нам, действительно, есть, что показать друг другу», — прокомментировала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Гости выставки смогут не только узнать о достопримечательностях Псковской области, маршрутах и туристической инфраструктуре, но и получат возможность поучаствовать в викторине. Победители получат призы, сертификаты и памятные сувениры.

Выставка «Отдых» — это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. В этом году в выставке принимают участие более 300 экспонентов. Среди стран-участниц — Туркменистан, Узбекистан, Палестина, Куба, Турция, Кыргызстан, Россия. В мероприятии участвуют 27 регионов Российской Федерации. Продлится выставка с 18 по 20 апреля.